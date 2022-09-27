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График личного приема граждан руководством Бобруйского горисполкома

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График личного приема граждан руководством Бобруйского горисполкома

График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на октябрь 2022 года.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 68-00-29, 68-00-28 или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.

 

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