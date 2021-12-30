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График личного приема граждан на январь 2022 года

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График личного приема граждан на январь 2022 года

График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на январь 2022 года.

Студнев А.В.

председатель горисполкома

Каб. 21112.01.2022 с 08.00 до 13.00

26.01.2022 с 08.00 до 13.00

Кисель И.Н.

первый заместитель

председателя горисполкома

Каб. 21105.01.2022 с 08.00 до 13.00

19.01.2022 с 08.00 до 13.00

Жук О.Н.

заместитель председателя горисполкома

Каб. 50712.01.2022 с 08.00 до 13.00

26.01.2022 с 08.00 до 13.00

Омелюсик В.А.

заместитель председателя

горисполкома

Каб. 41105.01.2022 с 08.00 до 13.00

19.01.2022 с 08.00 до 13.00

Брацков А.А.

управляющий делами горисполкома

Каб. 70405.01.2022 с 08.00 до 13.00
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