График личного приема граждан на январь 2022 года

График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на январь 2022 года.
|Студнев А.В.
председатель горисполкома
|Каб. 211
|12.01.2022 с 08.00 до 13.00
26.01.2022 с 08.00 до 13.00
|Кисель И.Н.
первый заместитель
председателя горисполкома
|Каб. 211
|05.01.2022 с 08.00 до 13.00
19.01.2022 с 08.00 до 13.00
|Жук О.Н.
заместитель председателя горисполкома
|Каб. 507
|12.01.2022 с 08.00 до 13.00
26.01.2022 с 08.00 до 13.00
|Омелюсик В.А.
заместитель председателя
горисполкома
|Каб. 411
|05.01.2022 с 08.00 до 13.00
19.01.2022 с 08.00 до 13.00
|Брацков А.А.
управляющий делами горисполкома
|Каб. 704
|05.01.2022 с 08.00 до 13.00