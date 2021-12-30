График личного приема граждан на январь 2022 года

Студнев А.В. председатель горисполкома Каб. 211 12.01.2022 с 08.00 до 13.00 26.01.2022 с 08.00 до 13.00

Кисель И.Н. первый заместитель председателя горисполкома Каб. 211 05.01.2022 с 08.00 до 13.00 19.01.2022 с 08.00 до 13.00

Жук О.Н. заместитель председателя горисполкома Каб. 507 12.01.2022 с 08.00 до 13.00 26.01.2022 с 08.00 до 13.00

Омелюсик В.А. заместитель председателя горисполкома Каб. 411 05.01.2022 с 08.00 до 13.00 19.01.2022 с 08.00 до 13.00