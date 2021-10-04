График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на октябрь

Студнев А.В. председатель горисполкома Каб. 211 13.10.2021 с 08.00 до 13.00 27.10.2021 с 08.00 до 13.00 Кисель И.Н. первый заместитель председателя горисполкома Каб. 211 06.10.2021 с 08.00 до 13.00 20.10.2021 с 08.00 до 13.00 Жук О.Н. заместитель председателя горисполкома Каб. 507 13.10.2021 с 08.00 до 13.00 27.10.2021 с 08.00 до 13.00 Омелюсик В.А. заместитель председателя горисполкома Каб. 411 06.10.2021 с 08.00 до 13.00

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

68 00 29, 68 00 28 или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.

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