График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на октябрь
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|Студнев А.В.
председатель горисполкома
|Каб. 211
|13.10.2021 с 08.00 до 13.00
27.10.2021 с 08.00 до 13.00
|Кисель И.Н.
первый заместитель
председателя горисполкома
|Каб. 211
|06.10.2021 с 08.00 до 13.00
20.10.2021 с 08.00 до 13.00
|Жук О.Н.
заместитель председателя горисполкома
|Каб. 507
|13.10.2021 с 08.00 до 13.00
27.10.2021 с 08.00 до 13.00
|Омелюсик В.А.
заместитель председателя
горисполкома
|Каб. 411
|06.10.2021 с 08.00 до 13.00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
68 00 29, 68 00 28 или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.