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График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на октябрь

bobruisk.by 11 0

График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на октябрь
Студнев А.В.

председатель горисполкома

Каб. 21113.10.2021 с 08.00 до 13.00

27.10.2021 с 08.00 до 13.00

Кисель И.Н.

первый заместитель

председателя горисполкома

Каб. 21106.10.2021 с 08.00 до 13.00

20.10.2021 с 08.00 до 13.00

Жук О.Н.

заместитель председателя горисполкома

Каб. 50713.10.2021 с 08.00 до 13.00

27.10.2021 с 08.00 до 13.00

Омелюсик В.А.

заместитель председателя

горисполкома

Каб. 41106.10.2021 с 08.00 до 13.00

 

 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

68 00 29, 68 00 28 или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.

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