Грабеж и хулиганство. Двое бобруйчан попали в сводки УВД

15 января в оперативную сводку попали сразу двое бобруйчан, совершивших хулиганство и грабеж в состоянии алкогольного опьянения. Оба задержаны.

Так, 15 января, днем, 36-летний местный житель, находясь в магазине по улице Кирова, открыто похитил бутылку водки и скрылся. Продавец магазина нажала тревожную кнопку. Прибывшему наряду милиции Бобруйского отдела Департамента охраны МВД она описала приметы мужчины и указала направление, в котором он ушел.

Через некоторое время сотрудники милиции увидели схожего по приметам человека, который, только завидев милиционеров, стал убегать. Правоохранители задержали подозреваемого мужчину. В ходе разбирательства было установлено, что он нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и пьянство. За плечами и уголовное прошлое: грабежи и кражи. Желание выпить, увы, не оставило ему выбора, пошел на грабеж. А вот возможность подумать о содеянном, ему, несомненно, представится еще раз.

В этот же день, 23-летний местный житель, будучи в подпитии, затеял ссору с водителем такси, которого беспричинно ударил несколько раз по лицу. Видите ли, не понравился автомобиль такси, который прибыл по вызову. Быстро ретировавшись из автомашины, он пересел в другое такси и уехал. Но совсем недалеко.

Потерпевший водитель сообщил в милицию об инциденте, указал номер такси и приметы своего обидчика. Нарядом ГАИ УВД Бобруйского горисполкома автомашина, на которой уехал распустивший руки пассажир, была остановлена. Парня, подозреваемого в совершении хулиганских действий в отношении водителя такси, задержали. Он нигде не работает, к какой-либо ответственности не привлекался.

В настоящее время следователями дана правовая оценка действиям данных граждан, возбуждены уголовные дела.