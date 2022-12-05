ГПК: задержанный на границе гражданин Германии запросил статус беженца в Беларуси
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Задержанный на границе гражданин Германии запросил статус беженца в Беларуси, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Сообщается, что вблизи границы с Польшей 4 декабря белорусские пограничники задержали мужчину. Он незамедлительно обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в Беларуси. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что иностранец является гражданином Германии.
На вопрос о причине поменять место жительства иностранец отметил ухудшающиеся условия жизни в Германии.
По материалам belta.by.
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