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ГПК: задержанный на границе гражданин Германии запросил статус беженца в Беларуси

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ГПК: задержанный на границе гражданин Германии запросил статус беженца в Беларуси

Задержанный на границе гражданин Германии запросил статус беженца в Беларуси, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Сообщается, что вблизи границы с Польшей 4 декабря белорусские пограничники задержали мужчину. Он незамедлительно обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в Беларуси. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что иностранец является гражданином Германии.

На вопрос о причине поменять место жительства иностранец отметил ухудшающиеся условия жизни в Германии.

По материалам belta.by.

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