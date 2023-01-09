ГПК: украинскую границу охраняют тероборона и неустановленные воинские формирования

Украинскую границу охраняют как подразделения территориальной обороны, так и неустановленные воинские формирования. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

В пункте пропуска "Новая Гута" с началом специальной военной операции типовой в предыдущие годы поток транспортных средств отсутствует. Это налагает особые условия по охране государственной границы. В частности, по периметру, прилегающему к пункту пропуска "Новая Гута", установлены дополнительные видеокамеры, круглосуточно мониторящие обстановку.

Охрана участка границы в районе погранзаставы "Семеновка" с началом спецоперации также претерпела ряд изменений, добавили в ГПК. Одним из существенных стало обязательное ношение бронежилетов и шлемов. Значительно выросла нагрузка на все категории личного состава. По охране госграницы на сопредельной стороне нет достоверных данных. В частности, неизвестно, кем охраняется граница. По различным сведениям, границу охраняют как подразделения территориальной обороны, так и неустановленные воинские формирования. Встречались военнослужащие в возрасте от 18 до 55 лет в различной форме и с различной экипировкой.

Активно ведутся и инженерные работы. На украинской стороне в весенне-летний период оборудованы противотранспортные рвы, возведены и минно-взрывные заграждения, о чем свидетельствует наличие на участке госграницы соответствующих табличек. По направлению основных дорог и населенных пунктов установлены противотранспортные "ежи" и оборудованы завалы. Со стороны украинской границы периодически слышны глухие раскаты по направлению Чернигова и автоматные очереди. Вместе с тем личный состав на белорусской стороне достаточно подготовлен, имеет соответствующие навыки и готов к выполнению задач, возложенных на подразделение.

По материалам belta.by.