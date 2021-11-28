ГПК: труп избитого беженца выбросили на границу силовики Литвы

27 ноября на участке погранзаставы «Видзы» был обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности. Возраст погибшего – около 30 лет. Об этом информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Тело избитого беженца было выброшено литовскими силовиками в спальном мешке. Труп находился непосредственно на границе Литвы и Беларуси.

На место инцидента вызвана следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины.

Как уточняет Следственный комитет Беларуси, возле трупа в ходе осмотра места происшествия были обнаружены продукты питания и одежда. Каких-либо удостоверяющих личность документов не было.

Опрошены местные жители.