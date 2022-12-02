ГПК: с начала недели количество фур на въезд в ЕС увеличилось на 20%
7 0
С начала недели количество фур на въезд в ЕС увеличилось на 20%. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.
"За неделю наименьший показатель выполнения нормы пропуска фур в Евросоюз – у сотрудников польского пункта пропуска "Бобровники" ("Берестовица") – 18%. На данном маршруте при въезде в Польшу фиксируется наибольшее скопление грузовиков", – рассказали в ГПК.
С понедельника самым загруженным на пути в ЕС является литовский "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Здесь в среднем в сутки в очереди на въезд находится 1070 фур.
В течение недели латвийская сторона оформляла в среднем 51% большегрузов от нормы.
По материалам belta.by.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Лукашенко: постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться
-
ГПК: с начала недели количество фур на въезд в ЕС увеличилось на 20%
-
Начальник Департамента по гражданству и миграции проведет 3 декабря прямую линию
-
«Белавиа» с 13 декабря будет еженедельно летать в Туркменистан
-
ГПК: более 68 тыс. украинцев прибыли в Беларусь с февраля