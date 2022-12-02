ГПК: с начала недели количество фур на въезд в ЕС увеличилось на 20%

С начала недели количество фур на въезд в ЕС увеличилось на 20%. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

"За неделю наименьший показатель выполнения нормы пропуска фур в Евросоюз – у сотрудников польского пункта пропуска "Бобровники" ("Берестовица") – 18%. На данном маршруте при въезде в Польшу фиксируется наибольшее скопление грузовиков", – рассказали в ГПК.

С понедельника самым загруженным на пути в ЕС является литовский "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Здесь в среднем в сутки в очереди на въезд находится 1070 фур.

В течение недели латвийская сторона оформляла в среднем 51% большегрузов от нормы.

По материалам belta.by.