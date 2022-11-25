ГПК: с 24 февраля в Беларусь прибыли более 66 тысяч граждан Украины
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С 6:00 24 февраля по 6:00 25 ноября в Беларусь прибыли 66 864 украинских гражданина. Более 50 тысяч украинцев проследовали в нашу страну транзитом через государства Евросоюза. Такая информация опубликована в Telegram-канале Государственного пограничного комитета.
По данным ГПК, 40 693 гражданина Украины прибыли в Беларусь транзитом через Польшу. Кроме того, 8623 украинца пересекли границу со стороны Литвы, еще 1658 граждан страны-соседки проследовали через Латвию. Непосредственно украинско-белорусскую границу пересекли 15 890 человек.
За прошедшую неделю в нашу страну въехали свыше 900 граждан Украины, все проследовали транзитом через страны Евросоюза.
Фото minsknews.by
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