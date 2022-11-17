ГПК: польские силовики угрожают оружием не только беженцам, но и жителям приграничья

Польские силовики угрожают оружием не только беженцам, но и жителям приграничья. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

СМИ Польши сообщают, что польские силовики запугивают и угрожают оружием не только беженцам, но и местным жителям. В газете Wyborcza.pl опубликовали информацию о солдате, который целился из длинноствольного ружья в жительницу польского приграничья, которая гуляла в лесу возле своего дома, и грозился выстрелить. Несмотря на уже достроенный забор, 200-метровая полоса на польской территории остается закрытой для посещения. По словам правозащитников и спасательных организаций, именно в этой зоне пропадают беженцы из-за "беспредела и безнаказанности польских военных".

В Госпогранкомитете добавили, что 16 ноября на польской стороне пограничная стража задержала 25 иностранцев, которым впоследствии отказали в подаче прошений на предоставление статуса беженца. О дальнейшей судьбе людей ничего не сообщается.