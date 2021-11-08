Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

ГПК подтвердил информацию о выстрелах на границе со стороны Польши

БЕЛТА 35 0

ГПК подтвердил информацию о выстрелах на границе со стороны Польши

Государственный пограничный комитет подтвердил БЕЛТА информацию о выстрелах на белорусско-польской границе со стороны Польши.

Как сообщалось, ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам. "С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев", - ранее комментировал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »