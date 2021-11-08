ГПК подтвердил информацию о выстрелах на границе со стороны Польши

Государственный пограничный комитет подтвердил БЕЛТА информацию о выстрелах на белорусско-польской границе со стороны Польши.

Как сообщалось, ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам. "С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев", - ранее комментировал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.