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ГПК: около 295 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму

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ГПК: около 295 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму

За выходные возможностью посетить Беларусь без оформления визовых документов воспользовались 5559 иностранцев. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.

В пограничном ведомстве сообщили, что за выходные нашу страну по безвизовому режиму посетили 3624 гражданина Литвы, 1230 граждан и 373 негражданина Латвии, 332 гражданина Польши.
Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 294 714 иностранцев: 189 927 граждан Литвы, 71 014 граждан и 21 842 негражданина Латвии, а также 11 931 гражданин Польши.
С подробной информацией о безвизовом посещении Беларуси можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте ГПК и в мобильном приложении «Граница Беларуси».

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