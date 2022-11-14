ГПК: около 10 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму за неделю

За последние семь дней в безвизовом порядке в нашу страну прибыло 9 198 граждан стран Европейского союза, в том числе 1 805 - Латвии, 6 516 - Литвы, 877 - Польши. Такие данные приводятся в Telegram-канале Государственного пограничного комитета.

Всего с начала действия безвизового режима в Беларусь въехало 325 942 иностранца, из них 211 712 граждан Литвы, 23 358 неграждан и 75 994 гражданина Латвии, а также 14 878 граждан Польши.

Подробно ознакомиться с информацией о безвизовом посещении Беларуси можно в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".