ГПК: более 68 тыс. украинцев прибыли в Беларусь с февраля
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Более 68 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля.
С 24 февраля по 2 декабря в Беларусь с украинской территории проследовали 68 254 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу – 15 890, транзитом через Польшу – 41 749, через Литву – 8 889, через Латвию – 1 726.
За неделю в нашу страну прибыли около 1 тыс. граждан Украины транзитом через страны ЕС.
По материалам belta.by.
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