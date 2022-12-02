ГПК: более 68 тыс. украинцев прибыли в Беларусь с февраля

Более 68 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля.

С 24 февраля по 2 декабря в Беларусь с украинской территории проследовали 68 254 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу – 15 890, транзитом через Польшу – 41 749, через Литву – 8 889, через Латвию – 1 726.

За неделю в нашу страну прибыли около 1 тыс. граждан Украины транзитом через страны ЕС.

По материалам belta.by.