Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Туризм

ГПК: более 23 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

0 0

ГПК: более 23 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

С начала года в безвизовом порядке в Беларусь въехали около 23 тыс. иностранцев. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

По информации ведомства, с 1 января в Беларусь прибыли 16 738 граждан Литвы, 3 083 гражданина и 807 неграждан Латвии, граждан Польши - 2 090.

Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в нашу страну проследовало 421 283 иностранца: 274 967 граждан Литвы, 28 148 неграждан и 93 039 граждан Латвии, а также 25 129 граждан Польши.

С подробной информацией о безвизовом посещении Беларуси можно ознакомиться в специальном разделе информационного портала ГПК и в мобильном приложении "Граница Беларуси".

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿