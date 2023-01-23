ГПК: более 23 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года
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С начала года в безвизовом порядке в Беларусь въехали около 23 тыс. иностранцев. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.
По информации ведомства, с 1 января в Беларусь прибыли 16 738 граждан Литвы, 3 083 гражданина и 807 неграждан Латвии, граждан Польши - 2 090.
Всего с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в нашу страну проследовало 421 283 иностранца: 274 967 граждан Литвы, 28 148 неграждан и 93 039 граждан Латвии, а также 25 129 граждан Польши.
С подробной информацией о безвизовом посещении Беларуси можно ознакомиться в специальном разделе информационного портала ГПК и в мобильном приложении "Граница Беларуси".
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