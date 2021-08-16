Готовность региона к новому учебному году и отопительному сезону рассмотрена на заседании облисполкома

Значимые вопросы готовности народно-хозяйственного комплекса Могилевской области к работе в предстоящий осенне-зимний период, а также подготовки учебных заведений региона к новому учебному году были рассмотрены на очередном заседании облисполкома. Предваряя обсуждение первого из них, председатель облисполкома Леонид Заяц отметил наличие некоторых проблем в подготовке организаций области к приближающемуся отопительному сезону. В том числе по получению паспортов готовности к нему объектов производства тепла и его потребления.

Другие еще нерешенные по подготовке к зиме вопросы были названы заместителем председателя облисполкома Сергеем Масловым. Среди них – низкий уровень замены изношенных участков теплосетей, недостаточная обеспеченность общественного и частного секторов области древесными видами топлива, необходимость ускорения ликвидации накопившихся задолженностей за них.

Что касается получения паспортов готовности по вышеназванным объектам, то было отмечено, что решаться вопрос должен в первостепенном порядке в оставшиеся дни августа. К первому сентября необходимо достижение стопроцентного результата паспортизации тепловых объектов всеми организациями Приднепровского края.

Оперативный режим задействован и в решении других отмеченных выше проблемных моментов. В том числе по замене изношенных участков теплосетей.

В нынешнем году их замена запланирована в целом на 91 километре. Между тем работы нынче завершены только на 48 километрах.

Гораздо более высокий в регионе уровень готовности учебных заведений к новому учебному году. Все они, как отмечалось на заседании, 1 сентября гостеприимно откроют свои двери перед учащимися.