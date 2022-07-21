Готовность организаций ЖКХ к отопительному сезону уже составляет около 70%

Уровень выполнения подготовительных работ к отопительному сезону уже составляет около 70%. Об этом во время пресс-конференции заявила заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и энергетики - начальник отдела энергетики чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За первое полугодие по системе ЖКХ выполнены работы по испытанию оборудования почти 2,5 тыс. котельных, 10,6 тыс. км тепловых сетей, профосмотр оборудования 2273 котельных и 1026 центральных тепловых пунктов. "Уровень выполнения подготовительных работ уже около 70%. Полная готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе к предстоящему осенне-зимнему периоду будет обеспечена в установленные сроки", - отметила Светлана Тимошкина.

Организации жилищно-коммунального хозяйства в преддверии предстоящего осенне-зимнего периода готовят не только тепловое хозяйство, но и водопроводно-канализационное, а также жилищный фонд, находящийся на обслуживании организации ЖКХ. "Еще в апреле 2022 года была подготовлена рабочая программа по выполнению основных видов работ подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период на 2022-2023 годы. В соответствии с ней мы и приступили к подготовке", - рассказала специалист.

Министерством осуществляется еженедельный контроль по 13 основным показателям - замена и капремонт котлов, замена тепловых сетей, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт систем отопления жилых домов, тепловых пунктов, ремонт стыков, кровель и другим. Также осуществляется ежемесячный контроль по более 60 показателям - работы по испытанию оборудования котельных тепловых сетей и профилактический ремонт оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, профилактический осмотр ремонта водопроводных канализационных сетей и сооружений на них, ремонт электрооборудования жилых домов и печей, поверка приборов учета и так далее. По словам Светланы Тимошкиной, эти мероприятия гарантируют надежное и бесперебойное тепловодоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта, а также обеспечение функционирования всей инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов в отопительный период.