Готовится проектно-сметная документация для строительства нового корпуса экстренной хирургии на территории Бобруйской городской больницы СМП

Новый корпус экстренной хирургии построят на территории Бобруйской городской больницы СМП имени В.О. Морзона. К работам приступят уже в этом году, рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"Готовится проектно-сметная документация для строительства нового корпуса экстренной хирургии на территории Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона, - сказал Александр Старовойтов. - Он расположится на месте четырехэтажного хирургического корпуса 1972 года постройки, ремонт которого не позволит получить отвечающее необходимым требованиям здание, ведь медицина за последние годы значительно ушла вперед. Поэтому старые медицинские площади пойдут под снос".

Новый корпус будет возведен по типу уже строящегося на территории Могилевской больницы скорой медицинской помощи объекта. В нем будет предусмотрено все необходимое, в том числе разделение потоков пациентов на тех, которые нуждаются в стационарном лечении или могут обойтись без него. По словам начальника главного управления по здравоохранению, новые площади будут способствовать формированию оперативных мер по проведению хирургического лечения при помощи высокоточной техники, своевременной постановки диагнозов, связанных с острой сердечно-сосудистой патологией и инсультами. "Это позволит быстро и качественно оказать медицинскую помощь, не доводя пациента до инвалидности и других существенных утрат здоровья", - подчеркнул он.

Строительство объекта планируется начать в 2023 году, закончить - в пределах 2025 года.