Готовить печку к отопительному сезону нужно летом, – МЧС

Для хорошего хозяина лето – это не только пора отдыха, но подготовки своего жилища к отопительному периоду. И тут как нельзя кстати подойдет известная поговорка с поправкой не на сани, а на печь. Заранее отремонтированная печка даст вам не только тепло зимой, но и гарантию перезимовать без пожара.

Напомним, чтобы печь была исправна и соответствовала нормам вам перед отопительным периодом необходимо:

- избавиться от трещин

- оштукатурить и побелить дымоход в области чердачного помещения

- прибить возле топливника металлический лист размерами не менее 70*50 см.

- почистить дымоход.

Предупреждение! Запрещается! - применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов; - осуществлять топку с открытыми дверцами; - перекаливать печи. - размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий. Также помните, что золу, угли и шлак после удаления нужно пролить водой до их полного затухания. Не спешите закрывать заслонку, когда в печи еще что-то тлеет. Помните, что от угарного газа можно получить смертельное отравление и не проснуться. Также во сне человек не чувствует запахов, но разбудит и спасет от пожара автономный пожарный извещатель, который рекомендуется установить в каждой жилой комнате. Помните, чтобы было куда вернуться, обезопасьте себя и свое жилье! Телефон МЧС 101 и 112.