Готовим защитников Отечества. Военно-патриотическое воспитание в Бобруйске

С 1 сентября этого года в школах страны введена новая должность «Руководитель военно-патриотического воспитания» - всего около 2 тысяч ставок.

— Это надо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в армии – это потеря времени. Помимо прочего, это возможность приобрести воинскую специальность, воспитать в себе качества настоящего мужчины и гражданина, – пояснил глава Минобороны Виктор ХРЕНИН.

Министр образования Беларуси, Игорь КАРПЕНКО, отметил, что система образования – это, прежде всего, институт социализации, и воспитательная работа должна быть внедрена в учебный процесс.

Вернуть военруков

Речь о том, что в школы могут вернуть военруков, шла уже два года назад. КАРПЕНКО тогда заявил, что формы работы в этом направлении могут быть разнообразными, в том числе это забота о ветеранах, благоустройство захоронений и воинских могил, изучение истории воинских частей и соединений, действующих партизанских отрядов и подпольных групп в годы Великой Отечественной войны на территории регионов, организация "звездных походов".

Министр образования полагает, что принимать участие в работе, которая "несет в себе заряд патриотизма и гордости за страну", должен каждый школьник.

О том, кто такой руководитель военно-патриотического воспитания, чем он занимается и для чего необходимо «готовить юных защитников отечества», рассказал директор средней школы №21, города Бобруйска, Дмитрий ВАХНИК.

-Военно-патриотическое воспитание, с точки зрения идеологической, именно та составляющая, которая связана с военным делом, и популяризацией службы в армии. Введение такой должности, как руководитель военно-патриотического воспитания, совершенно обоснованно и необходимо. На протяжение ряда лет начала прослеживаться такая тенденция, что молодые парни стали стараться всячески уклониться от службы в армии, пытались находить максимальные лазейки, этот вопрос стал остро и начали проводиться исследования. Этим занималась и прокуратура, и руководство школ. В конечном итоге пришли к выводу, что не хватает видимо того хорошего, что было ранее в советской школе. Той самой идеологии, где был военрук. Естественно, в каждой школе необходим такого рода руководитель, и конечно, это большая помощь директору, потому что руководитель военно-патриотического воспитания – это не только человек связанный с армией, который обеспечивает связь, непосредственно с военкоматом, со школами и воинскими частями, но и человек, который досконально разбирается в безопасности. Именно поэтому на такую должность случайных людей не берут. Такую должность должен занимать определенный человек, тот, кто не понаслышке знает, что такое армия, у которого есть большой военный опыт за плечами – это чаще всего полковники и майоры в запасе. Руководитель военно-патриотического воспитания непосредственно работает с учащимися и с коллективом. С коллективом в первую очередь, по вопросам безопасности. У нас в школе такую должность занимает Игорь Викторович СМОТРОВ.

Он курирует пропускной режим, вопросы связанные с форсмажорными обстоятельствами, у нас в области введен алгоритм, по которому мы работаем в случаи несанкционированных проникновений в школу и террористических актов. И чтобы предупредить данные ситуации, нужен человек, который действительно поможет директору.

Игорь Викторович работает в тесной связке с классными руководителями, ведет кружки. Например, один из любимых – «Меткий снайпер». Проводит мероприятия шестого школьного дня с детьми. Проводит патриотические акции посвященные как памятным и юбилейным датам, так и посвященные году народного единства. Проводит городские соревнования, два года подряд возил городскую команду по стрельбе на соревнования в область.

На данный момент Игорь Викторович является и руководителем центра допризывной подготовки, это имеет большое значение для школы и города в целом. Через него проходит более 900 детей в течении года, это учащиеся всех школ первомайского района. Также он занимается музеем боевой славы, который находится у нас в школе. Еще одна составляющая его работы – профориентационная. Необходимо правильно сориентировать ребят 10-11 классов, не только нашей школы, но и тех, кто сюда приходит. Дать им правильное представление о армии, и показать им, что есть возможность поступить в военную академию или академию МВД.

У учащихся не только теоретические занятия. Все свои навыки они могут и применяют на практике. Это строевая подготовка, знакомство с уставом, сборка\разборка автоматов, стрельба и многое другое. Наши ребята понимают смысл службы в армии, они постоянно видят людей в форме и это формирует правильное, адекватное отношение к военным. Если брать конкретно наших выпускников, то каждый год 5-6 человек в академии (именно силовые структуры) охотно поступают. Многие согласны служить в армии. Тут у нас значительный рост в плане желающих, благодаря центру. Он работает и это видно. Сам центр начал свою работу в 2018 году и сейчас, непосредственно по спискам так называемых «уклонистов» мы видим результат, их резко стало меньше. Такой успех, в первую очередь, держится на кадровом потенциале. Если с девочками работают профессиональные преподаватели биологии и химии, то с парнями занимаются офицеры запаса, те люди, в профессионализме которых никто не сможет усомниться. Работа с подростками не прекращается ни на минуту, важно понимать, что за подрастающим поколением – будущее. Поэтому в центре также рассказывают и о семейных ценностях, это очень важно.

Мы принимаем школьников со всего Первомайского района, и даже сейчас, в эпоху COVID, у нас достаточно мест, чтобы рассадить всех дистанцировано.

Как проходит работа с учащимися?

- По прибытию, все учащиеся проходят инструктаж, после они приступают к работе. У юношей три локации, специально оборудованный кабинет. Они работают по отдельному графику и не смешиваются с учащимися школы. У девушек медицинская подготовка проходит в отдельном специально оборудованном классе с макетами и всем необходимым оборудованием, чтобы научиться применять на практике свои навыки по оказанию медицинской помощи.

После окончания обучения, у десятиклассников есть военно-полевые сборы. Сборы проходят на территории части. За нами закреплен зенитно-ракетный полк, а также мы сотрудничаем с воинской частью внутренних войск. Пару дней ребята находятся там, видят быт солдат, целиком погружаются в воинскую жизнь и службу в армии. Они видят всё, от столовой до тренажерного зала. Учатся не только стрелять и разбирать оружие, но и копать окопы. И тут наши одиннадцатиклассники дадут фору любому.

Наш центр один из лучших, и это стало нашей визитной карточкой, тут работают профессионалы своего дела. Опять-таки возвращаясь в Игорю Викторовичу, он становится для детей настоящим лидером, примером. Его любят абсолютно все. Именно такие люди и должны работать с детьми, те кто всем сердцем влюблен в свою работу и может этому научить. Игорь Викторович стал авторитетом для ребят. Он всегда и поможет, и расскажет. Если к нему попадает проблемный ребенок, например в кружок, он обязательно меняется в положительную сторону. Уже прошло больше пяти лет, как Игорь Викторович выпустил свой одиннадцатый класс, а они стабильно приходят к нему, всем классом. Это о многом говорит. - подытожил Дмитрий ВАХНИК.

Виктория ДЕЙКО.