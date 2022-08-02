Госзаказ на зерно в Беларуси в этом году составляет 800 тыс. тонн

Министерство сельского хозяйства и продовольствия опубликовало рабочий план по проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в 2022 году. Документ размещен на официальном сайте Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Рабочим планом предусмотрена уборка зерновых и зернобобовых без учета кукурузы на зерно с 2 млн 188,2 тыс. га. В том числе сельхозорганизациям предстоит убрать рожь с 339,8 тыс. га, пшеницу - с 763,8 тыс. га, тритикале - с 406,7 тыс. га, ячмень - с 376,8 тыс. га, овес - с 140,6 тыс. га, просо - с 12,4 тыс. га, гречиху - с 34,6 тыс. га, зернобобовые - с 113,5 тыс. га.

Кроме того, картофель подлежит уборке с 26,1 тыс. га, рапс и сурепица - с 381,3 тыс. га, сахарная свекла - с 92,2 тыс. га, лен - с 44,3 тыс. га, кукуруза на зерно - с 314,5 тыс.га.

Согласно плану объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2022 год составит 811,4 тыс. т, сахарной свеклы - 3 млн 1 тыс. т, пивоваренного ячменя - 100 тыс. т, маслосемян рапса - 85 тыс. т, льноволокна - 20 тыс. т.

Для уборочной кампании в наличии имеется 2041 зерноочистительно-сушильный комплекс и 914 отдельно стоящих зерносушилок. На период проведения уборки зерновых и зернобобовых культур (июль - сентябрь) потребуется 259 тыс. т дизтоплива, 17 тыс. т бензина. Для закупки горюче-смазочных материалов необходимо Br829,7 млн.