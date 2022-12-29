Государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения в 2022 году получит на Br302 млн больше доходов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №444 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

С учетом ожидаемой в текущем году динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за девять месяцев 2022 года доходы бюджета фонда увеличиваются на Br302 563,2 тыс., расходы - на Br189 121,3 тыс., превышение доходов над расходами - на Br113 441,9 тыс.