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Спорт

Государственный комитет судебных экспертиз по Могилевской области – победитель ведомственной Спартакиады

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Государственный комитет судебных экспертиз по Могилевской области – победитель ведомственной Спартакиады

Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области одержало победу в ведомственной Спартакиаде по итогам 2022 года. Кубок и диплом победителя начальнику управления полковнику юстиции Ярославу Федоринчику вручил Председатель Государственного комитета генерал-майор юстиции Алексей Волков.

Итоги Спартакиады подведены по результатам чемпионатов, проходивших в течение года: по лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, мини-футболу, легкоатлетическому кроссу, волейболу, стрельбе из табельного оружия, шахматам.  Наилучшие результаты судебные эксперты Могилевщины продемонстрировали в легкоатлетическом кроссе, теннисе, лыжных гонках и мини-футболе.

Кубок победителя ведомственной Спартакиады уже пять лет подряд в упорной борьбе завоевывают представители управления ГКСЭ по Могилевской области.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.

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