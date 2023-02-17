Государственный комитет судебных экспертиз по Могилевской области – победитель ведомственной Спартакиады

Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области одержало победу в ведомственной Спартакиаде по итогам 2022 года. Кубок и диплом победителя начальнику управления полковнику юстиции Ярославу Федоринчику вручил Председатель Государственного комитета генерал-майор юстиции Алексей Волков.

Итоги Спартакиады подведены по результатам чемпионатов, проходивших в течение года: по лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, мини-футболу, легкоатлетическому кроссу, волейболу, стрельбе из табельного оружия, шахматам. Наилучшие результаты судебные эксперты Могилевщины продемонстрировали в легкоатлетическом кроссе, теннисе, лыжных гонках и мини-футболе.

Кубок победителя ведомственной Спартакиады уже пять лет подряд в упорной борьбе завоевывают представители управления ГКСЭ по Могилевской области.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.