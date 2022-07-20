Гости из Республики Зимбабве обсуждали перспективы в области механизации сельского хозяйства

19 июля «Бобруйскагромаш» посетили представители компании Grain Marketing Board (Республика Зимбабве) при поддержке нашего дилерского центра – компании AFTRADE DMCC.

Африканский регион заинтересован в более глубокой механизации земледелия и усовершенствовании технологических процессов по обработке сельскохозяйственных земель.

Для решения этих задач холдинг «Бобруйскагромаш» предложил поставку комплекса почвообрабатывающего и посевного оборудования (плугов, борон дисковых, сеялок), а также линейки машин для внесения минеральных и органических удобрений.

Также с представителями компании Grain Marketing Board были обсуждены вопросы по дальнейшему оказанию гарантийного сопровождения и обеспечению запасными частями техники производства холдинга «Бобруйскагромаш», поставляемой на рынок Зимбабве.