Госстандарт выявил в Бобруйском районе джемы с недопустимой пищевой добавкой

В Бобруйском районе продавали джемы с недопустимой пищевой добавкой. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Опасную продукцию российского производства торговой марки "Махеевь" выявили сотрудники инспекции. Во время проверки одного из частных предприятий. Покупателям реализовывали лимонный и апельсиновый джемы. В составе джемов обнаружена сорбиновая кислота - пищевая добавка-консервант. Добавка недопустимая для джема с содержанием сахара более 5 г на 100 г. "Фактически сорбиновую кислоту добавили в продукт, где содержание массовой доли сахарозы по результатам испытаний составило 14%", - уточнили в областной инспекции.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этого продукта на территории Беларуси.