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Госстандарт в 2022 году запретил ввоз и обращение более 1,3 тысячи наименований опасной продукции

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Госстандарт в 2022 году запретил ввоз и обращение более 1,3 тысячи наименований опасной продукции

В прошлом году Госстандарт запретил ввоз и обращение в республике 1381 наименования опасной продукции. Товары не соответствовали требованиям безопасности, установленным в технических регламентах Таможенного союза (ЕАЭС), а также заявленным характеристикам. Об этом сообщается в Telegram-канале Госстандарта.

В пресс-службе комитета отметили, что лидерами антирейтинга оказались электротехническая продукция, продукты питания, товары для детей и подростков.

В числе часто запрещаемых также игрушки, товары легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, – добавили в Госстандарте.

К слову, в прошлом году после устранения выявленных несоответствий Госстандартом были разрешены ввоз и обращение в республике 72 наименований продукции.

СБ

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