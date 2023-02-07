Госстандарт изъял из продажи в Бобруйске некачественные стеклоомыватели

В Бобруйске из продажи изъяли некачественную стеклоомывающую жидкость. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из частных торговых объектов в продаже была обнаружена стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость российского производства. Специалисты установили, что изготовитель умышленно указал отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается. Так, температура кристаллизации составила минус 13,5 градуса, что не позволяет применять эту продукцию при температуре окружающей среды минус 30 градусов, как указал изготовитель в маркировке. Помимо этого, в составе жидкости был обнаружен метиловый спирт, не заявленный производителем в маркировке продукции. Его содержание в 416 раз превышало норму, установленную в Беларуси для этой продукции.

Как отметили специалисты, использование такой стеклоомыващей жидкости может серьезно повредить системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Кроме этого, жидкость может нанести вред состоянию и здоровью водителей и пассажиров, ведь вдыхание паров метилового спирта может привести к потере самоконтроля при управлении транспортным средством, вызванном головной болью, головокружением, ослаблением зрения и притуплением реакции.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.