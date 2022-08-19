Госсимволы и исполнение гимна будут обязательными атрибутами торжественных мероприятий 1 сентября

Государственные символы и исполнение гимна будут обязательными атрибутами всех торжественных мероприятий 1 сентября, посвященных Дню знаний. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления - начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская во время круглого стола "Молодежная политика в Беларуси: основные направления и приоритеты", передает корреспондент БЕЛТА.

"Министром образования Андреем Иванцом подписан приказ о совершенствовании гражданско-патриотического воспитания обучающихся. В связи с этим 1 сентября обязательными атрибутами всех торжественных мероприятий в школах, посвященных Дню знаний, будут государственные символы и исполнение гимна. Это важный компонент патриотического воспитания. В частности, сейчас мы видели это в наших оздоровительных лагерях при открытии новых смен, при проведении других торжественных мероприятий. Кроме того, мы активно работаем совместно с МВД, Министерством обороны на увеличение количества военно-патриотических клубов на базе воинских частей и других учреждений. Молодежь активно откликается на такую форму работы. Это хороший задел для формирования патриотических качеств у детей, уважения к нашей истории и службе в вооруженных силах. В этом случае молодежь видит свою роль в защите своей страны и ее социально-экономическом развитии", - рассказала Татьяна Симановская.

Кроме того, Министерством образования расширены нормы закона "Об основах государственной молодежной политики". "Проект закона находится в Палате представителей, он подготовлен ко второму чтению. В законе мы учли нормы, изменения в которые внес обновленный Кодекс об образовании, который в свою очередь повлек за собой подготовку более 300 нормативных актов по всем направлениям системы образования. Этим проектом будет введено новое направление в нашей работе - это поддержка молодежных инициатив. У молодежи и молодежных организаций появится возможность выдвигать проекты и получать под них финансирование со стороны государства и таким образом вносить свой вклад в развитие своего города, региона, сельской местности и в общем страны", - проинформировала представитель Минобразования.

По ее словам, в настоящее время ведется работа над внедрением еще одного нормативного акта - это указ главы государства №425. "Он позволит в сфере молодежной политики получать до 20 грантов из президентского фонда. Мы призываем молодежь откликаться - есть гранты не только в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, но и в молодежной сфере. Любой молодой человек или общественное объединение смогут получить хорошую финансовую поддержку на реализацию своего проекта", - заключила Татьяна Симановская.