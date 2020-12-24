Госнаград и Благодарности Президента удостоены 90 представителей различных сфер деятельности

Государственных наград и Благодарности Президента удостоены 90 представителей различных сфер деятельности. Соответствующие указ и распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Согласно указу ордена, медали и почетные звания присвоены 43 деятелям различных сфер за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, активное участие в общественно-политической жизни страны, большой личный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий, значительные достижения в дорожном строительстве, заслуги в развитии сферы образования, культуры и искусства.

Медалью "За трудовые заслуги" удостоен председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

Благодарности Президента удостоена также большая группа представителей различных сфер деятельности за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность. Среди них генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич.

Также Президент подписал Указ № 465 о награждении орденом Матери. За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, спорта, здравоохранения, связи, социального обслуживания и культуры, домохозяйки. Всего орденом Матери награждены 79 жительниц Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Среди награжденных и жительницы Бобруйска. Сотрудница ОАО "Красный пищевик" Наталья Лебедева, домохозяйки Татьяна Бегун, Валентина Васильевых, Наталья Гацко, Екатерина Каранкевич, Анна Хурсан, Татьяна Лукьяненко, Юлия Мельникова и Ольга Сазановец, сотрудницы ЗМШ ОАО "Белшина" Инна Рудько и Наталья Дрозд, тренер-преподаватель СУСУ "Детско-юношеская спортивная школа № 1" Валентина Казимирович, а также сотрудница ОАО "Бобруйский машиностроительный завод" Валентина Курлянчик,