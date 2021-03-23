Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 58 человек

Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 февраля.

Они награждены орденами, медалями и удостоены почетных званий за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, проявленное мужество при спасении людей на воде, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в развитие машиностроения, строительной отрасли, сельского хозяйства, транспортного обслуживания, обучение и воспитание подрастающего поколения, подготовку высококвалифицированных кадров, заслуги в организации и оказании медицинской помощи населению, сферах образования, науки, искусства и спорта.

В числе награжденных медалью "За трудовые заслуги" генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич, а также заместитель генерального директора по производству ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Анатолий Судникович.