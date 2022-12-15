Гослесохрана усиливает контроль для недопущения незаконной вырубки елей и сосен

Гослесохрана переходит на усиленный контроль, чтобы предотвратить незаконную вырубку елей и сосен, рассказал во время пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Со второй декады декабря Гослесохрана переходит на усиленный режим работы для предотвращения незаконных рубок деревьев, а работники лесхозов в установленном законодательством порядке обеспечивают точки розничной торговли необходимым количеством новогодних деревьев, чтобы удовлетворить спрос граждан. Главной целью усиления контроля является недопущение вырубки хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников", - отметил Александр Драгун.

Сейчас проводится широкая разъяснительная работа среди населения. Ежегодно количество нарушений при вырубке новогодних деревьев снижается, но при этом при патрулировании выявляются иные нарушения, которые не связаны с рубкой, отметил первый замминистра. "Планируется проведение рейдовых полевых мероприятий, в том числе совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира и Министерством внутренних дел. Сегодня у нас организовано взаимодействие и с Министерством по налогам и сборам в части контроля на точках продаж новогодних деревьев по их компетенциям. Планируется также задействовать около 300 контрольных постов, когда наши работники совместно с сотрудниками органов внутренних дел будут проверять транспортные средства, если видят, что машины выезжают из леса. Такая работа будет проводиться для профилактики вырубки и перевозки незаконно срубленных новогодних деревьев", - констатировал Александр Драгун.

С целью выявления правонарушений в наиболее вероятных местах вырубки хвойных деревьев будут установлены фотоловушки. "В системе Минлесхоза имеется более тысячи фотоловушек, и в такие периоды мы устанавливаем их в наиболее вероятных для нарушения местах. К слову, погода в этом году будет благоприятствовать эффективности нашей работы, потому что не так много возможностей заехать в лес на машине с таким уровнем снега. Конечно, весь лес мы не закроем, но гражданам все же рекомендуем идти за елками в точки продаж, а не заниматься самозаготовкой", - подчеркнул он.

Ежегодно с использованием средств фотофиксации выявляется несколько сотен нарушений, при этом количество устройств растет. Если в 2015 году к административной ответственности были привлечены только 106 человек, то уже в 2021 году их было 1,1 тыс., а в 2022 году - уже около 1,2 тыс. правонарушителей, хотя год еще не закончился.

В соответствии с КоАП РБ за незаконную рубку в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах нарушители привлекаются к административной ответственности в виде штрафа от 5 до 30 базовых величин. Помимо этого, с виновного взыскивается вред, причиненный окружающей среде. При невозможности изъятия новогодних елей также взыскивается стоимость добытой продукции в размере 1 БВ. В эксплуатационных лесах штраф за рубку дерева составит до 20 БВ. "С целью снижения этих правонарушений делается все, чтобы новогодние деревья были доступны всем слоям населения, начиная от количества точек продаж (их будет 1144) и заканчивая широким ассортиментом предлагаемой продукции. Деревья можно будет приобрести и в лесхозах", - заключил Александр Драгун.