Гослесохрана переходит на усиленный вариант несения службы с 18 декабря

C 18 декабря в лесах и на дорогах Беларуси начнут проводить рейды для борьбы с незаконными рубками и провозом новогодних деревьев без документов. Об этом сообщил начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский во время пресс-конференции в Доме прессы. Рейды будут проводиться не только силами работников Минлесхоза, но и совместно с представителями других ведомств.

- Необходимо знать, что за каждое незаконно срубленное новогоднее дерево нарушителям придется возместить не только стоимость каждого незаконно срубленного дерева, но и вред, причиненный окружающей среде, эта сумма составит от 29,7 до 32,4 рублей, - отметил заместитель начальника Могилевской облинспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич. - Плюс ко всему за незаконное уничтожение, изъятие либо повреждение (до степени прекращения роста) деревьев и кустарников в лесах первой группы лесного фонда, а также насаждений, которые в лесной фонд не включены, физическим лицам грозит штраф от 5 до 50 базовых величин.

Таким образом, новогодние деревья намного выгоднее приобретать на елочных базарах, которые в Могилевской области откроются уже 23 декабря.