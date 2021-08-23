Госэнергонадзор напоминает о правилах пользования газом в быту

Используемый в быту газ пожароопасен, а в смеси с воздухом в определённых пропорциях ещё и взрывоопасен. Таким образом утечки газа и неосторожное обращение с источниками открытого огня могут привести к пожарам. Взрыв газовоздушной смеси происходит не только от открытого огня, но и искры, которая может возникнуть в электрической сети при работе бытового электрического оборудования.

Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при пользовании газом сформулированы в основном нормативном документе, действующем в Республике Беларусь — Правилах пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев запрещается:

- допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

- оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

- использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

- производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных приборов учета расхода газа;

- привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;

- сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

- использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

- применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;

- подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов;

- срывать пломбы, установленные изготовителями и газоснабжающими организациями на индивидуальных приборах учета расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, нарушать целостность пломбирующего материала и самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями;

- пользоваться газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики;

- производить замену баллонов при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона, соответствующей записи в техническом паспорте;

- устанавливать баллоны с сжиженным газом в жилых комнатах, помещениях без естественного освещения;

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно:

прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104, при этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы.

Соблюдение простых правил — главное условие безопасной эксплуатации газовыми приборами, а также залог здоровья, безопасности ваших близких и окружающих.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области Акулич А.М.