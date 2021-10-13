Госэнергонадзор напоминает

Электрический ток не имеет каких-либо физических признаков или свойств, по которым человек мог бы ощутить его органами чувств – он не пахнет, не видим, не слышен.

Поэтому пренебрежение правилами безопасности нередко приводит к поражению током и даже гибели взрослых и детей.

Очередной несчастный случай, подтверждающий это, произошёл совсем недавно в деревне Старая Руда Гродненской области. Гражданин 1965 года рождения, находясь на приусадебном участке, включил в розетку удлинитель, после чего протянул кабель длиной около 30 метров из дома к саду для подключения бытового электрического прибора. Взявшись руками за участок удлинителя с поврежденной изоляцией, попал под воздействие электрического тока, в результате чего был смертельно травмирован.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:

- применяемый электроинструмент и кабель-удлинители должны быть исправны, не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих проводов;

- не допускается натягивать, перекручивать и перегибать питающий кабель, ставить на него груз;

- при исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент должен отсоединяться от электрической сети.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области Алексей БОРОДИЧ