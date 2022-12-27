Госэнергогазнадзор предупреждает: не подвергайте свою жизнь опасности

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением по предупреждению электротравматизма, предотвращению проникновения в действующие электроустановки по-прежнему имеют место случаи электротравматизма граждан.

Так, 17 ноября 2022 года произошёл несчастный случай со смертельным исходом с жительницей городе Ивацевичи Брестской области. Пострадавшая с целью извлечения из помещения электрощитовой животного (кошки), самостоятельно, открыв ключом замок двери, вошла в электрощитовую. Предположительно, при попытке достать животное из кабельного канала щита вводно-распределительного устройства, пострадавшая прикоснулась к токоведущей шине одной из фаз, в результате чего была смертельно травмирована электрическим током.

Во избежание электротравматизма необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила электробезопасности:

- не игнорировать требования знаков электрической опасности, строго соблюдать и выполнять требования плакатов: «Осторожно! Электрическое напряжение», «Не влезай! Убьет!»;

- запрещено открывать двери электрических щитов, двери трансформаторных подстанций. Электроустановки энергообъектов опасны даже на расстоянии;

не приближайтесь к оборванным, лежащим на земле, заборе или иных строениях проводам линий электропередачи на расстояние менее 8 метров.

Электроустановки опасны – поражение человека электрическим током может произойти без прикосновения, а только при приближении на опасное расстояние к токоведущим частям. Всякого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут привести к трагическим последствиям.

Старший инспектор Бобруйского межрайонного отделения Госэнергогазнадзора по Могилевской области Алексей Бородич