Во время прохождения осенне-зимнего периода часто возникают случаи порывов тепловых сетей. Необходимо помнить, что максимальная температура горячей воды, проходящая по трубопроводам, может достигать 100оС. Прикосновение к трубопроводу с такой температурой может привести к серьезным ожогам.

Примером сказанному, может служить несчастный случай, произошедший 7 февраля 2021 года с одним из работников филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Старшему мастеру производственного участка тепловых сетей поступила информация от диспетчера филиала «Минские тепловые сети» о порыве в системе отопления в подвале жилого дома по ул. Одоевского, 55 и дано указание выехать на место для выполнения необходимых отключений. В 03 часа 15 мин. после отключения участка тепловой сети слесарь тепловых сетей без распоряжения мастера самовольно спустился в подвал и наступил в приямок ввода тепловой сети в дом, который был заполнен горячей водой. Ему немедленно была оказана первая помощь, снят сапог и наложен охлаждающий пакет. В 03 часа 40 мин. учреждением здравоохранения «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска» слесарю тепловых сетей была оказана медицинская помощь, наложена повязка и установлен диагноз: термический ожог голеностопного сустава и стопы 1-2 степени.

Госэнергогазнадзор предупреждает – во избежание несчастных случаев, травм и ожогов запрещается:

самостоятельно проникать в тепловые пункты.

приближаться ближе, чем на 5 метров к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов;

пересекать в необорудованных переходами местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке или ремонту тепловых сетей;

спускаться в тепловые камеры;

ходить по трубопроводам, конструкциям теплотрасс и перекрытиям каналов;

При разливе горячей воды на проезжей части лучше объехать опасный участок, а если машина оказалась в опасной зоне, не нужно пытаться самостоятельно ее вытащить.

Обо всех случаях парений и утечек необходимо сообщать на единый номер аварийно-диспетчерской службы 115.