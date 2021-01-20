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Профилактика

Госэнергогазнадзор напоминает правила электробезопасности

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Госэнергогазнадзор напоминает правила электробезопасности

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением по предупреждению электротравматизма по-прежнему имеют место случаи поражения электрическим током граждан.

Так, в 2020 году в г. Петриков Гомельской области, мужчина 1996 года рождения вместе с друзьями приехал к бабушке попариться в бане. Во время помывки светильник оборвался и питающий провод с оголенными жилами коснулся потолка парилки, обшитого металлической фольгой. Предположительно   пострадавший коснулся металлической фольги, оказавшейся под напряжением и получил смертельную электротравму.

Госэнергогазнадзор предупреждает:  электроустановки опасны,  поражение человека электрическим током может произойти без прикосновения, а только при приближении на опасное расстояние к токоведущим частям. Всякого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут привести к трагическим последствиям. В целях исключения нанесения ущерба здоровью и жизни людей  Госэнергогазнадзор рекомендует:

  • не устраивайте временных электропроводок, не предусмотренных проектом;
  • подключая через удлинитель электроприбор, проверьте на предмет повреждения изоляции и сам прибор и удлинитель, проверьте все контактные соединения;
  • не пользуйтесь самодельными электроприборами;
  • токоведущие провода не должны соприкасаться с металлическими поверхностями, находиться в воде или масле;
  • не пользоваться включенными в сеть переносными лампами и бытовыми электроприборами в садах, огородах, сырых помещениях и помещениях с токопроводящими полами;

Не становитесь новой жертвой воздействия электрического тока!

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