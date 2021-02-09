Госэнергогазнадзор напоминает о правилах эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов

Сегодня природный газ стал настолько привычен в нашем быту, что мы даже не задумываемся о его незаменимости. Он согревает наши дома и квартиры, позволяет быстро и легко готовить пищу. Но при этом несоблюдение правил пользования газом может привести к беде.

Нарушения правил эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов могут привести к несчастному случаю. В обеспечении безопасной и непрерывной работы газовых отопительных приборов и проточных водонагревателей имеет состояние дымовых и вентиляционных каналов. При сжигании природного газа выделяются продукты горения, среди которых невидимый и неосязаемый угарный газ. При работе проточного водонагревателя или отопительного котла угарный газ уходит в специально оборудованные дымоходы. Однако, если в дымоходе по какой-то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания попадают в помещение. Люди, находящиеся в квартире, ощущают усталость, у них кружится голова, хочется прилечь. Если вовремя не прекратить поступление угарного газа в помещение и не обеспечить приток свежего воздуха, человек может умереть.

Госэнергогазнадзор напоминает, что исправная работа дымовых и вентиляционных каналов позволяет избежать появления угарного газа в помещениях жилого дома.

Избежать возникновения неисправностей в работе дымовых и вентиляционных каналов позволяет своевременная периодическая проверка их технического состояния, которая должна проводиться ежегодно перед началом отопительного сезона. В ходе данной проверки специалисты проконтролируют состояние внутренних стенок дымовых и вентиляционных каналов на предмет их целостности и герметичности, наличие засорений, техническое состояние конструктивных элементов, эффективность работы. По результатам проверки специализированная организация предоставит соответствующий акт, имея который каждый гражданин может быть уверен, что он и его близкие могут безопасно в течении предстоящего отопительного периода эксплуатировать газовое оборудование.

Категорически запрещается пользоваться газом при отсутствии тяги или обратной тяги, если имеется разрушения или нарушение целостности дымоходов, неисправность газоиспользующего оборудования, неисправность автоматики безопасности т.к. возникает опасность отравления угарным газом.

В случае неисправности газового оборудования необходимо обращаться в горгаз по телефону 104.

Соблюдение мер безопасности является залогом безопасности проживания в наших домах и является неотъемлемой частью того тепла и уюта, которое дает нам природный газ. Игнорирование требований безопасности рано или поздно приведет к последствиям, которые не всегда возможно исправить, а соблюдение Правил пользования газом в быту сохранит здоровье Вам и Вашим близким.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения

ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской Акулич А. М.