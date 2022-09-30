Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту

остаются практически неизменными на протяжении десятилетий – это нарушение

правил эксплуатации или использование неисправных электроприборов,

неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, попытки

самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.

Так, в апреле 2022 года произошел несчастный случай со смертельным

исходом с жителем деревни Отчино Малоритского района Брестской области. При

попытке подключения деревообрабатывающего станка с помощью самодельного

удлинителя пострадавший попал под действие электрического тока.

В августе 2022 года произошел несчастный случай со смертельным исходом

в деревне Крипули Докшицкого района Витебской области. Пострадавший при

работе с ручным электроинструментом на приусадебном участке попал под

действие электрического тока.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:

- применяемый электроинструмент и кабель-удлинители должны быть исправны,

не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь

повреждений корпусов и изоляции питающих проводов;

- не допускается натягивать, перекручивать и перегибать питающий кабель,

ставить на него груз;

- при исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент должен

отсоединяться от электрической сети.

Старший инспектор Бобруйского межрайонного отделения

филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области Алексей Бородич.