Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту
остаются практически неизменными на протяжении десятилетий – это нарушение
правил эксплуатации или использование неисправных электроприборов,
неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, попытки
самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.
Так, в апреле 2022 года произошел несчастный случай со смертельным
исходом с жителем деревни Отчино Малоритского района Брестской области. При
попытке подключения деревообрабатывающего станка с помощью самодельного
удлинителя пострадавший попал под действие электрического тока.
В августе 2022 года произошел несчастный случай со смертельным исходом
в деревне Крипули Докшицкого района Витебской области. Пострадавший при
работе с ручным электроинструментом на приусадебном участке попал под
действие электрического тока.
ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:
- применяемый электроинструмент и кабель-удлинители должны быть исправны,
не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь
повреждений корпусов и изоляции питающих проводов;
- не допускается натягивать, перекручивать и перегибать питающий кабель,
ставить на него груз;
- при исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент должен
отсоединяться от электрической сети.
Старший инспектор Бобруйского межрайонного отделения
филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области Алексей Бородич.