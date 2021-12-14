Госэнергогазнадзор информирует о соблюдении электробезопасности при подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении новогодних праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, в том числе иллюминационных композиций, электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремёсел, при организации праздничных ярмарок и т.д.) необходимо:

Разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок (электроприемников) в местах проведения праздничных мероприятий, определив проектами необходимое количество и расположение стационарных точек подключения с прокладкой (строительством) стационарных линий электропередач и оборудованием точек подключения (силовые шкафы, ящики, коробки и т.п.) с требуемой степенью защиты оболочек и необходимыми коммутационными и защитными аппаратами в строгом соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА). Розетки для включения торгового, сценического оборудования, рекламного освещения, иллюминации, а также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п.4.3.18.5 ТКП 339-2011 (02230)). Временное подключение переносных (передвижных) электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений и подвешиванием на высоту не менее 3,5м в местах прохода и 6 м в местах проезда транспорта. Тросы подвесов кабелей и гирлянд должны быть присоединены к защитному нулевому проводнику. Запрещается подвешивать на питающие провода новогодние игрушки, украшения и другие рекламные атрибуты праздничных мероприятий. При использовании ламп накаливания предусмотреть меры пожарной безопасности, не располагать в непосредственной близости и в прямом контакте игрушки, украшения и другие легковоспламеняющиеся предметы. Ответвления электропроводки должно быть выполнено в разветвительных коробках с применением зажимов, винтовых соединений с обеспечением изоляции равноценной основной. Все вышеуказанные требования должны быть отражены в проектах электроснабжения наряду с другими мерами электробезопасности.

Назначить ответственных лиц, специально подготовленный электротехнический персонал, обеспечивающий монтаж, подключение к сети электроснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок (электроприемников) во время проведения новогодних праздничных мероприятий с выполнением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в электроустановках в соответствии с требованиями ТНПА.

Для организации эксплуатации переносных электроприемников в соответствии с требованиями п.п. 6.5.10 и 6.5.11 ТКП 181-2009:

- руководителям назначить распоряжением ответственных работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III;

- ответственным работникам организовать учет всех используемых переносных электроприемников (в том числе удлинителей, гирлянд, иллюминации, светотехнического оборудования и т.п.) в «Журналах регистрации, инвентарного учета, периодической проверки переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним» (далее - Журнал), своевременную подготовку, ремонт и проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных) электроприемников с регистрацией в Журналах. Для иллюминации елок, залов, объектов новогодних праздников, а также при монтаже иллюминационных композиций использовать электрические гирлянды на напряжение не выше 25 В. В противном случае высота подвеса нижней электролампы должна быть не менее 2,5 м, елка должна быть ограждена для предотвращения проникновения в зону установки елки детей и взрослых людей. Подключение елочных гирлянд на напряжение 220 В требуется производить через устройство защитного отключения.

Вновь подключаемые к электрическим сетям стационарно смонтированные электроустановки, в том числе и иллюминация, должны подключаться к электрической сети после осмотра этих электроустановок государственным инспектором по энергетическому надзору в рамках осуществления энергоснабжающими организациями (территориальными подразделениями филиалов «Электрические сети» РУП «Могилевэнерго» и другими организациями, владельцами электрических сетей) административной процедуры 3.31 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальны предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012г. №156 при представлении документов, оговоренных в пункте 48 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394 (далее - Правила). Подключение электроустановок номинальным напряжением до 1000 В и номинальной мощностью до 3 кВт в границах объекта электроснабжения, если это не требует изменения категории по надежности электроснабжения, разрешенной к использованию мощности, точек присоединения, осуществляется в порядке, определенном в пункте 49-1 Правил.

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей, гирлянд, рекламного освещения в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.

Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзора по Могилевской области