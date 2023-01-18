Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о взаимном признании виз

Госдума России сегодня на пленарном заседании ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по другим вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Целью данного соглашения, которое было подписано в Минске 19 июня 2020 года, является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства белорусско-российской границы.

Как отмечалось при ратификации, документ предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность.

Планируется, что для реализации соглашения будет создана система информационного обмена между сторонами о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ Беларуси и России в пунктах пропуска. Также предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного спортивного мероприятия одной стороны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории государства другой стороны в течение срока действия указанных документов.