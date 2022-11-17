Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности уязвимых участников дорог

С 18 по 20 ноября Госавтоинспекция проводит комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения.

Уважаемые водители! Помните, пешеходный переход – это место повышенной опасности. При приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия обзора и видимости. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. На переходе именно пешеход имеет преимущество на движение. Если вы двигаетесь в потоке транспортных средств во втором ряду, будьте готовы к тому, что из-за стоящего в первом ряду автомобиля на пешеходный переход могут выйти пешеходы.

За 10 месяцев текущего года на дорогах города произошло 21 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов: 3 человека погибли, 20 получили травмы. По вине самих пеших участников произошло 3 дорожно-транспортных происшествия:1 человек погиб, 2 получили травмы.

Нарушения Правил дорожного движения неизбежно ведут к трагедиям…

12 октября около 14:31 вблизи д.134 по ул. Советской в г. Бобруйске 25-летний водитель мотоцикла Honda совершил смертельный наезд на 82-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. От полученных трав мужчина скончался в больнице.

Водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

Уважаемые пешеходы! Вы должны неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Прежде чем перейти проезжую часть нужно обязательно оценить обстановку и убедиться, что все автомобили остановились, водители видят вас и пропускают. Не забывайте, что говорить по телефону, слушать музыку в наушниках при переходе дороги – опасно! Во время дождя или снега не забывайте снять капюшон или поднять зонт так, что бы было видно пешеходный переход и дорогу.

Особенно опасно пересекать проезжую часть в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку пешеход видит автомобиль с включенными фарами, а водитель может не заметить пешехода. При этом темная одежда поглощает свет и, как правило, менее заметна для водителя. Чтобы улучшить видимость на дороге и обезопасить себя в темное время суток, необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

25 октября в 18:07 вблизи д.155 по ул. Гоголя в г. Бобруйске 23-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 54-летнего бобруйчанина, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу.

Многих дорожных трагедий пешеходы могли запросто избежать. Как правило, люди расплачиваются за свою беспечность и нежелание выполнять ПДД.

Ответственность для пешеходов, которые нарушают Правила дорожного движения, составляет: от 1 до 3 базовых величин, для пешеходов находящихся в состоянии алкогольного опьянения от 3 до 5 базовых величин.

Призываем Вас быть более осмотрительными и внимательными на дорогах!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома