Госавтоинспекция Бобруйска провела рейды вблизи школ

В рамках проведения республиканской акции "Сохрани себе жизнь" и Недели детской безопасности сотрудники ГАИ УВД Бобруйского горисполкома совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службой провели рейды вблизи школ Бобруйска в темное время суток с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

С юными участниками дорожного движения проведены профилактические беседы на темы соблюдения ПДД, безопасного поведения на дорогах во время осенних каникул, а также уделено особое внимание необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

В рамках акции вручены листовки и фликеры.