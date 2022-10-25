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Профилактика

Госавтоинспекция Бобруйска провела рейды вблизи школ

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Госавтоинспекция Бобруйска провела рейды вблизи школ

В рамках проведения республиканской акции "Сохрани себе жизнь" и Недели детской безопасности сотрудники ГАИ УВД Бобруйского горисполкома совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службой провели рейды вблизи школ Бобруйска в темное время суток с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

С юными участниками дорожного движения проведены профилактические беседы на темы соблюдения ПДД, безопасного поведения на дорогах во время осенних каникул, а также уделено особое внимание  необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

В рамках акции вручены листовки и фликеры.

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