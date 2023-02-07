Госавтоинспекция Бобруйска провела рейдовые мероприятия
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Сотрудники Госавтоинспекции несли службу на автомобилях оперативного назначения и гражданского исполнения, уделив особое внимание нетрезвым участникам дорожного движения, создающим своими действиями предпосылки к совершению ДТП.
В результате отработки задержаны 3 водителя и 22 пешехода, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
ГАИ напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. Будьте внимательны и осторожны!
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