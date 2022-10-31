Госавтоинспекция Бобруйска поздравила водителей с Днем автомобилиста

30 октября правоохранители провели необычный рейд: дисциплинированные водители получили в подарок от сотрудников ГАИ открытки, автовизитки и сладкие подарки для хорошего настроения, а также слова благодарности за образцовое управлением автомобилем.

Кроме того, милиционеры напомнили участникам дорожного движения о важности соблюдении ПДД для личной безопасности каждого.