Госавтоинспекция Бобруйска поздравила водителей с Днем автомобилиста
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30 октября правоохранители провели необычный рейд: дисциплинированные водители получили в подарок от сотрудников ГАИ открытки, автовизитки и сладкие подарки для хорошего настроения, а также слова благодарности за образцовое управлением автомобилем.
Кроме того, милиционеры напомнили участникам дорожного движения о важности соблюдении ПДД для личной безопасности каждого.
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