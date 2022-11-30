Госавтоинспекция Бобруйска обращается к местным жителям

Погодные условия остаются сложными!
Уважаемые участники дорожного движения! Сегодня на большей части территории страны прогнозируется снег, мокрый снег, местами туман, гололедица. В связи с этим ситуация на дорогах требует повышенного внимания.
Водителям в таких условиях важно выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. Обязательно следует учитывать состояние проезжей части и условия видимости.
Избегайте резких маневров и торможений, двигайтесь с включенным ближним светом фар, обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства.
Особое внимание и осторожность необходимы при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности движения. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.