Госавтоинспекция Бобруйска обращается к местным жителям

Погодные условия остаются сложными!

Уважаемые участники дорожного движения! Сегодня на большей части территории страны прогнозируется снег, мокрый снег, местами туман, гололедица. В связи с этим ситуация на дорогах требует повышенного внимания.

Водителям в таких условиях важно выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. Обязательно следует учитывать состояние проезжей части и условия видимости.

Избегайте резких маневров и торможений, двигайтесь с включенным ближним светом фар, обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Особое внимание и осторожность необходимы при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности движения. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.