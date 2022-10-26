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Происшествия

Госавтоинспекция Бобруйска ищет очевидцев ДТП

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Госавтоинспекция Бобруйска ищет очевидцев ДТП
10 сентября около 22:00 водитель автомобиля «Mercedes-Benz S450», на перекрестке улиц Рогачевской и 1 Мая при повороте налево не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги. В результате ДТП пассажиру причинены телесные повреждения.
Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах, в том числе записи с видеорегистраторов с просьбой сообщить об этом по телефонам: 80225- 59-01-99 или 102.
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