Госавтоинспекция Бобруйска ищет очевидцев ДТП

10 сентября около 22:00 водитель автомобиля «Mercedes-Benz S450», на перекрестке улиц Рогачевской и 1 Мая при повороте налево не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги. В результате ДТП пассажиру причинены телесные повреждения.

Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах, в том числе записи с видеорегистраторов с просьбой сообщить об этом по телефонам: 80225- 59-01-99 или 102.