Госавтоинспекция Бобруйска ищет очевидцев ДТП
46 0
10 сентября около 22:00 водитель автомобиля «Mercedes-Benz S450», на перекрестке улиц Рогачевской и 1 Мая при повороте налево не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги. В результате ДТП пассажиру причинены телесные повреждения.
Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах, в том числе записи с видеорегистраторов с просьбой сообщить об этом по телефонам: 80225- 59-01-99 или 102.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Госавтоинспекция Бобруйска ищет очевидцев ДТП
-
Сначала оперативники задержали покупателя, затем – и продавца марихуаны
-
В Бобруйске пешеход попал под колеса легковушки и едва уберегся от наезда другого авто (видео)
-
Мошенники обманули бобруйчанку на 2000 рублей
-
Часть купюр, полученных при продаже автомобиля, оказались поддельными
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости