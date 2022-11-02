Госавтоинспекция Бобруйска ищет очевидцев ДТП

2 октября около 13 часов 00 минут в районе 3-км автодороги «Подъезд к г.Бобруйску от автодороги «Могилёв-Бобруйск», произошло столкновение автомобилей «Ford Mondeo», бордового цвета и «Dacia Sandero», черного цвета. В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажир автомобиля «Ford Mondeo», погиб на месте происшествия.

Правоохранители обращаются к водителям, которые стали очевидцами произошедшего и имеют какую-либо информацию об обстоятельствах, в том числе записи с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефонам: 80225 - 590199 или 102.