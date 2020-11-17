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Происшествия

Госавтоинспекция устанавливает свидетелей ДТП, произошедшего на остановочном пункте «Киселевичи»

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Госавтоинспекция устанавливает свидетелей ДТП, произошедшего на остановочном пункте «Киселевичи»

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 ноября около 16 часов 20 минут, на остановочном пункте «Киселевичи», с участием пассажиров и автобуса «МАЗ 105 065» городского маршрута №5 «Д». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирам были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 590199.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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