Госавтоинспекция устанавливает свидетелей ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 22 января 2021 года около 23 часов 40 минут на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Михася Лынькова, с участием автомобиля «Альфа-Ромео 156» и автомобиля «Ауди 100». В результате дорожно-транспортного происшествия обоим водителям были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данных происшествий, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 59-01-99.