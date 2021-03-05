Госавтоинспекция устанавливает свидетелей ДТП
66 0
Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 22 января 2021 года около 23 часов 40 минут на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Михася Лынькова, с участием автомобиля «Альфа-Ромео 156» и автомобиля «Ауди 100». В результате дорожно-транспортного происшествия обоим водителям были причинены телесные повреждения.
Гражданам, которым известны обстоятельства данных происшествий, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55 или 59-01-99.
также
-
Госавтоинспекция устанавливает свидетелей ДТП
-
Ранее судимый за убийство бобруйчанин до смерти избил знакомого
-
Судэксперты помогли раскрыть грабеж в Бобруйске
-
28 февраля горел нежилой дом в переулке Менжинского
-
В Беларуси за выходные в ДТП один человек погиб, восемь травмированы